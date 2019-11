Negócio dos anabolizantes prospera graças a omissões da lei

Foto: Ilya Naymushin, Reuters

Grande parte do problema dos anabolizantes reside no imenso vazio legal em que este fenómeno está mergulhado. Há várias autoridades que intervêm em fases distintas, com competências diferentes, e sem vasos comunicantes que lhes permitam ser verdadeiramente eficazes.