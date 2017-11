Nelas vai declarar estado de emergência devido à seca

RTP17 Nov, 2017, 11:37 / atualizado em 17 Nov, 2017, 11:38 | País

José Borges da Silva, presidente da Câmara de Nelas, diz que a situação de seca que afeta a região é calamitosa e que vários concelhos vivem um “racionamento de guerra”.



Em declarações à TSF, Borges da Silva diz que Nelas apenas dispõe de água para mais dez dias e que a situação requer por isso medidas “imediatas e duras”.



Nesse sentido, o autarca anunciou que o município vai declarar o estado de emergência municipal e garantiu que outros três municípios – Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo – iriam optar pela mesma orientação.



No entanto, os responsáveis dos concelhos mencionados desmentem a informação. Em comunicado revelado às redações, a autarquia de Viseu refere que “pese embora a gravidade da situação”, o município “entende não ser oportuno ou vantajoso acionar o seu Plano Municipal de Emergência”.



Mais refere que foram ativadas várias medidas para enfrentar a seca na região e que o município mantém “contacto diário” com o Governo para avaliar a adoção de medidas necessárias e extraordinárias.



À RTP, o autarca de Penalva do Castelo Francisco Carvalho referiu que, por enquanto, não há necessidade de declarar o estado de emergência no município e que está programada uma reunião entre os quatro autarcas.



A TSF refere entretanto que a autarquia de Mangualde também negou a possibilidade de avançar para já com a declaração do estado de emergência municipal.