Nenhum gestor, por melhor que seja, consegue atingir objetivos se continuar a interferência política na TAP

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Tiago Faria Lopes adianta que apesar de Christine Ourmières Widener lhe ter dito que não havia interferência política na TAP, ficou agora claro na Comissão Parlamentar de Inquérito que isso não era assim e por isso espera que com Luís Rodrigues não haja interferências políticas.Reconhece competência a Luís Rodrigues, o novo CEO, mas espera que não haja interferência política mesmo no que se refere ao novo Acordo de Empresa e que, consequentemente, o ministro João Galamba cumpra a sua palavra e deixe a gestão da TAP para quem sabe gerir.Em relação a uma eventual venda da TAP, lembra que só deve avançar se o Hub se mantiver em Lisboa e admite que mesmo com uma boa gestão do novo CEO, esse processo seja irreversível. Mas também assegura que não serão os lucros apresentados de 66 milhões de euros que vão influenciar a compra, até porque para ser comparável com as suas congéneres, devia ter tido 250 milhões de lucro.O Presidente do SPAC - Sindicatos dos Pilotos da Aviação Civil, considera que a TAP "é que está a ser o bode expiatório" na avaliação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da empresa. Tiago Faria Lopes considera que o inquérito podia ser feito de outra maneira, de uma forma "mais digna”, com mais confidencialidade, porque tal como está a acontecer "é um lavar de roupa suja desnecessário".Diz que a TAP neste momento está completamente "descaracterizada", perdeu o rumo, e só não se transformou numa "tapezinha" porque o mercado não deixa. Esta situação, garante, afeta o estado de espírito dos trabalhadores, mas não o lado operacional.Tiago Faria Lopes adianta que faltam pilotos e isso vai sentir-se já este verão porque os pilotos que estão neste momento em formação não vão estar aptos para voar no verão, uma vez que as contratações foram feitas tardiamente. Admite que "infelizmente" no verão vai provavelmente assistir-se a atrasos nos voos, e a caos no aeroporto, porque continua a não existir capacidade de resposta, num aeroporto que está “obsoleto”.Nas contas do SPAC são necessários mais 80 pilotos. Só no primeiro trimestre saíram 20 pilotos. O presidente do SPAC espera que a questão do limite de horas que os pilotos podem voar e que os cortes salariais fiquem resolvidos com a negociação do novo acordo de empresa.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Vítor Rodrigues Oliveira (Jornal de Negócios).