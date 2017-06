"Nenhum professor deveria ser impedido de fazer greve"

O gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, reafirmou que sempre esteve e que continua a estar aberto ao diálogo com os sindicatos.



As duas estruturas sindicais de professores foram notificadas da decisão do Colégio Arbitral. Apesar de respeitarem a decisão dos serviços mínimos, a insatisfação é visível.



Em conferência de imprensa, a Federação Nacional de Professores (Fenprof) reafirmou "a importância de se realizar uma grande greve dos docentes em Portugal".



O secretário-geral da Fenprof disse que os dirigentes sindicais puderam constatar que "existe reconhecimento e concordância com os objetivos da greve convocada e uma grande disponibilidade dos professores para demonstrar ao ministério da Educação e ao Governo que há uma grande insatisfação nos profissionais docentes e uma forte determinação em no dia 21 de junho reafirmar a exigência de um compromisso com os professores com vista à resolução dos problemas que afetam não só os docentes mas os alunos, as escolas e o sistema educativo".



Mário Nogueira adiantou aos jornalistas que a decisão do colégio arbitral de haver serviços mínimos "acontece pela primeira vez". Um facto com o qual discordam já que "entendemos que nenhuma atividade prevista para dia 21 de junho, a não ser realizada, porá em causa necessidades sociais impreteríveis. Como tal nenhum professor ou educador deveria estar impedido de fazer greve, independentemente, da atividade que lhe está atribuída nesse dia".



Ainda assim, "respeitamos a decisão do colégio arbitral apelando aos professores que forem convocados para o serviço de exames ou provas de aferição que, no estrito cumprimento, dos serviços mínimos decretados compareçam mas não deixem de assinalar que não podendo estar em greve não deixam de estar na luta", disse o secretário-geral da Fenprof.

"Ministério da Educação nunca respondeu à proposta"

Mário Nogueira diz que o compromisso não se exige só agora, em cima do final do ano letivo, mas que “se propôs ao Ministério da Educação logo no início do ano letivo, ainda em 2016; que se reiterou, com a entrega formal de proposta nesse sentido, no início de abril; que, em abril e maio, se voltou a levar aos responsáveis do Ministério da Educação em diversos contactos que tiveram lugar; que em maio, centenas de moções aprovadas nas escolas e enviadas aos grupos parlamentares também referiram (…) O Ministério da Educação nunca respondeu à proposta e preferiu empurrar o conflito para o final do ano letivo”.



“Destacamos que o colégio arbitral, ao decretar estes serviços mínimos, estabeleceu o número de professores que ficará adstrito à sua prestação. Não poderão, por isso, ser convocados mais do que os estabelecidos no acórdão.”



O secretário-geral da Fenprof disse ainda que o protesto não fica “debilitado com a realização dos serviços mínimos, pois, como sabe o ministério da Educação, não é isso que faz baixar o nível de indignação dos professores; pelo contrário, impedidos de fazer greve, os professores convocados para serviço de exames sentir-se-ão discriminados e, por isso, ainda mais indignados. Como sempre afirmámos, esta greve não é uma greve aos exames, pois se fosse deixaria de ter sentido mantê-la. Foi convocada greve a todo o serviço do dia 21 de junho, logo, todos os professores que não estarão envolvidos nos serviços mínimos poderão aderir à greve.”



Ainda assim, Mário Nogueira diz que a Fenprof está disponível “para dialogar e negociar soluções para os problemas, que deverão constar de compromisso a subscrever pelo Ministério da Educação e pelas organizações sindicais que convocaram a greve.”

FNE diz que "insatisfação se mantém"

Em comunicado, também a Federação Nacional de Educação (FNE) afirmou respeitar a decisão do Colégio Arbitral de estabelecer serviços mínimos para a greve de 21 de junho. No entanto, diz que esse facto não reduz as razões da insatisfação dos professores.



“Apesar da definição dos serviços mínimos, os docentes portugueses que não forem chamados para assegurar os serviços mínimos estarão em greve em relação a todo o restante serviço docente, atividades letivas e não letivas que lhes estiverem distribuídas para esse dia”.



De acordo com a FNE, esta greve visa demonstrar ao Governo e particularmente ao Ministério da Educação “a enorme insatisfação dos docentes portugueses em relação à ausência de medidas concretas de valorização do trabalho profissional docente, e isto apesar das expetativas que foram sucessivamente criadas em relação a inúmeros problemas sucessivamente identificados e sucessivamente adiados.”



Contudo, a FNE diz que continua a haver total disponibilidade para, “em diálogo construtivo com o Ministério da Educação, encontrar soluções que visem eliminar aquela insatisfação, estranhando-se que, até este momento, e apesar das afirmações públicas do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação, a aposta no diálogo esteja ainda sem qualquer iniciativa governamental.”