Neste momento há 23 surtos ativos nos lares portugueses

No Hospital da Misericórdia de Lousada, são já 18 os infetados com Covid - 12 doentes e seis profissionais de saúde. Duas pessoas estão internadas no hospital de referência.



Em Arouca há mais 12 infetados. São ao todo 171 casos ativos no concelho. Há seis óbitos a lamentar.



E em Santa Maria da Feira, 32 pessoas do Centro Paroquial de Romariz continuam em quarentena, depois de uma criança de quatro anos ter testado positivo.



Entretanto, o Governo diz que este mês começam a funcionar as chamadas Brigadas de Intervenção Rápida. São cerca de 400 profissionais de saúde que vão dar apoio imediato a lares atingidos por surtos de covid-19.