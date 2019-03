Neto de Moura. "Confiança na justiça começava a ser afetada"

"Os acórdãos do doutor Neto de Moura, mercê de alguns considerandos que tinham na sua redação, criaram grande crispação e esse tipo de reação de crítica ia surgindo. Ultimamente, assumiu tal dimensão que não só a pessoa do doutor Neto de Moura foi atacada por quase todos os comentadores e todas as áreas da comunicação social, mas também a própria justiça", afirmou o responsável, questionado pela jornalista Raquel Gomes.



"A confiança dos cidadãos na justiça começava a ser muito afetada", prosseguiu o presidente da Relação do Porto, para acrescentar que "se tornou importante" adotar uma medida que respondesse a este sentimento crescente e "atenuasse" igualmente "o peso e a mágoa que estava a cair sobre o doutor Neto de Moura, alvo de ataques que pesaram de uma forma extraordinária sobre a sua pessoa e a família".



"Ele é marido e é pai", assinalou mesmo o responsável.



Nuno Ataíde das Neves revelou ainda que o juiz Neto de Moura "aceitou bem" a decisão.



O juiz desembargador foi transferido da 1ª secção criminal para a 3ª secção cível, na qual não são julgados processos de violência doméstica.

"Flagelo"



Questionado sobre a preparação dos juízes portugueses para lidar com o atual quadro social, o presidente do Tribunal da Relação do Porto mostrou-se convicto de que os magistrados "são homens e mulheres cultos e sensíveis aos fenómenos que giram à sua volta e não vivem num casulo".



"Vejo com muito bons olhos a preparação aprofundada em todas as áreas do direito, em todas as áreas que toquem os fenómenos sociais mais sensíveis, designadamente nesta que é realmente uma calamidade, relacionada com a violência de género e a violência doméstica, mesmo com a questão da proteção dos menores envolvidos nos dramas familiares", vincou Ataíde das Neves.



"Todos os mecanismos que puderem ser construídos e toda a reflexão que puder ser feita à volta desta realidade aperfeiçoa a sociedade, aperfeiçoa-nos a todos, melhora o bem-estar social e protege as mulheres, que são elas as vítimas desta calamidade, deste flagelo", acentuou.