Neve fecha escolas e estradas

A queda de neve levou também ao corte das Estradas Nacionais (EN) 2 e 321, no norte do distrito de Viseu.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro disse à Lusa que a EN 321 está cortada entre Castro Daire e Cinfães, na zona da serra do Montemuro, e a EN2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, que "são os pontos mais altos".



"Os limpa-neves estão a trabalhar desde as seis da manhã. Há situações esporádicas de carros que não conseguem andar, mas depois, quando passam os limpa-neves, circulam normalmente", explicou.



Ainda de acordo com o Comando Distrital nevou noutros concelhos do norte do distrito, como Penedono, Moimenta da Beira, Tabuaço, Tarouca e Resende, mas "não há estradas cortadas".

Pelo mesmo motivo, as estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela foram encerradas. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco disse à Lusa que às 09h20 apenas se encontrava transitável o troço Covilhã/Piornos.

A circulação estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "aguaceiros, sendo de neve acima de 1.400/1.600 metros no Norte e Centro, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros".



C/ Lusa

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa queDesde as 06h00 que os meios da autarquia e dos bombeiros no terreno a limpar as estradas e a espalhar sal.David Teixeira aconselhou precaução e referiu que os locais onde caiu mais neve foi em Pitões das Júnias e Tourém, onde se verifica "alguma dificuldade de circulação, salvo em veículos todo o terreno".