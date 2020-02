Nicolau Santos estranha congelamento das contas de Isabel dos Santos em Portugal

Foram congeladas as contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal. A Procuradoria-Geral da República confirma que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias, no âmbito de um pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas.Nicolau Santos, comentador de economia da Antena 1, estranha a celeridade neste processo e o facto de as contas investigadas envolverem empresas portuguesas que estão sujeitas a regulação e supervisores.





A empresária está a ser investigada em Angola por suspeitas de gestão danosa e evasão fiscal num caso relacionado com a empresa petrolífera Sonangol.



Isabel dos Santos é acusada de ter transferido mais de 100 milhões de euros da Sonangol para paraísos fiscais.