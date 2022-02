"Ninguém desvalorize a doença", adverte Costa depois de recuperado da covid-19

Foto: Mário Cruz - Lusa

António Costa esteve com covid-19 na semana que passou e alertou para os impactos da doença. Diz que nunca teve febre ou sintomas muito fortes, mas confessa que sentiu "um nível de cansaço extremamente elevado" e realça que ainda não se sabe que consequências poderá deixar no futuro.