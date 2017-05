Níveis muito elevados de exposição à radiação UV em todo o país

Lusa 22 Mai, 2017, 08:12 | País

De acordo com o Instituto, no continente apenas Beja, Lisboa e Santarém estão com risco "Elevado", pois as restantes regiões estão todas com risco "Muito Elevado" de exposição aos raios UV.

Nas ilhas, também a Madeira e Porto Santo estão com risco "Muito Elevado", tal como a Terceira e o Faial, nos Açores.

Para as regiões com risco `Muito Elevado` e `Elevado`, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é `Baixo`, 3 a 5 (`Moderado`), 6 a 7 (`Elevado`), 8 a 10 (`Muito Elevado`) e superior a 11 (`Extremo`).

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Centro e Sul até ao final da manhã e com possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral oeste a sul do cabo Espichel.

Durante a tarde, está igualmente previsto o aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro, onde há condições para ocorrência de aguaceiros dispersos.

As previsões apontam ainda para uma ligeira descida da temperatura, que vai chegar aos 31 graus Celsius em Évora, aos 30º em Beja e Santarém, aos 29º em Portalegre, Castelo Branco, Braga e Vila Real e aos 28º em Bragança.

Em Lisboa e Coimbra as temperaturas não vão ultrapassar os 26º, em Faro os 25º e no Porto os 23 graus Celsius.