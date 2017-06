Níveis muito elevados de exposição à radiação UV em todo o território

Lusa 01 Jun, 2017, 07:45 | País

Para as regiões com risco `Muito Elevado`, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é `Baixo`, 3 a 5 (`Moderado`), 6 a 7 (`Elevado`), 8 a 10 (`Muito Elevado`) e superior a 11 (`Extremo`).

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã e a partir do final da tarde. Durante a tarde está previsto um aumento temporário de nebulosidade no interior, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

O vento vai soprar fraco predominando de noroeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 55 km/h a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde.

A cidade mais quente vai ser Évora, com 34º, seguida de Beja (33º) Castelo Branco (32º), Faro e Portalegre (31º) e Bragança (30º).

Abaixo dos 30º ficarão Vila Real e Santarém (29º), Braga e Viseu (28º), Lisboa e Coimbra (26º) e a cidade do Porto (22º).

Para a Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas, e a temperatura máxima prevista para o Funchal é de 24º.

Nos Açores prevê-se céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros durante a manhã nas ilhas dos grupos Central (Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria). Os termómetros não vão ultrapassar os 19º em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.