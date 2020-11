Nível da infecção Covid baixa na região do Vale do Sousa, mas não a `guarda`

Foto: Anshu A - Unsplash

Os níveis de infecção por Covid-19 regressarem, na região do Vale do Sousa, a níveis inferiores aos do início da segunda onda. Mas para o epidemiologista Óscar Felgueiras vai continuar a ser necessário estender as atuais medidas por mais duas ou três semanas.