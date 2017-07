Nível de ameaça a Portugal mantém-se "moderado"

"O nível de ameaça de Portugal continua a ser um nível moderado. Claro que a avaliação da ameaça faz-se sempre de forma dinâmica e permanente, mas insisto, não temos nenhum elemento que obrigue a alterar o nível de ameaça que está em moderado para o conjunto do país", disse.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, que está em funções como primeiro-ministro nas férias de António Costa, falava aos jornalistas no final de uma reunião conduzida pela secretária-geral do Sistema de Segurança Interna para fazer o ponto de situação na sequência do furto de material de guerra.



O ministro da Defesa faltou à reunião do sistema de segurança interna do país. Azeredo Lopes foi acompanhar o Presidente da República, numa receção militar, em Coimbra, e fez-se representar pelo secretário de estado Marcos Perestrelo.



Na reunião de segurança ao mais alto nível, também não esteve o primeiro ministro, que está de férias, e foi substituído pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.



Também compareceram ao encontro as Ministras da Administração Interna e da Justiça, a procuradora-geral da República, PSP, Policia Judiciária e Policia Marítima.



O encontro surge na sequência do assalto à base militar de Tancos, de onde foi roubado material de guerra e serviu para ponto de situação da investigação.



Augusto Santos Silva reiterou a confiança do governo nas diferentes instituições e forças de segurança e disse que o caso continua a ser acompanhado por António Costa, ainda que à distância.