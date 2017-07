Nível de ameaça em Portugal mantém-se "moderado"

RTP 05 Jul, 2017, 18:09 / atualizado em 05 Jul, 2017, 20:50 | País

"O nível de ameaça de Portugal continua a ser um nível moderado. Claro que a avaliação da ameaça faz-se sempre de forma dinâmica e permanente, mas insisto: não temos nenhum elemento que obrigue a alterar o nível de ameaça que está em moderado para o conjunto do país", disse.



Sandra Machado Soares, Paulo Lourenço, João Janço, Nuno Castro - RTP



"Medidas adicionais"



Azeredo Lopes ausente



c/ Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que está em funções como primeiro-ministro nas férias de António Costa, falava aos jornalistas no final de uma reunião conduzida pela secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, para fazer o ponto de situação na sequência do furto de material de guerra.Na avaliação feita pelas forças e serviços de segurança, concluiu-se que o impacto do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, Santarém, "em termos de segurança interna não é de molde a requerer uma mudança do nível de ameaça identificado".Apesar disso, o ministro acrescentou que "estão em curso medidas adicionais de reforço da segurança pública, de partilha de informações e de coordenação das ações dos diferentes serviços das forças de segurança".O objetivo da reunião nas instalações do Sistema de Segurança Interna, que se prolongou por duas horas, era "avaliar eventuais efeitos sobre a segurança interna" do furto de material de guerra, disse o governante, manifestando "toda a confiança em todas as instituições, forças e serviços de segurança", que estão a "dar o seu melhor" nas investigações em curso.Santos Silva sublinhou que tem havido "partilha imediata" de informação entre todos os serviços e "comunicação de dados na avaliação permanente do risco e da ameaça em termos de segurança interna" e no que diz respeito às ações necessárias para reforçar "a vigilância, fiscalização dos espaços públicos, de pontos mais sensíveis e das fronteiras".O ministro recusou responder a perguntas sobre as investigações em curso, alegando ser da competência das autoridades judiciais.O ministro da Defesa faltou à reunião do Sistema de Segurança Interna. Azeredo Lopes foi acompanhar o Presidente da República a uma receção militar, em Coimbra, e fez-se representar pelo secretário de estado Marcos Perestrelo.O encontro surge na sequência do assalto à base militar de Tancos, de onde foi roubado material de guerra, e serviu para ponto de situação da investigação.Augusto Santos Silva reiterou a confiança do Governo nas diferentes instituições e forças de segurança e disse que o caso continua a ser acompanhado por António Costa, ainda que à distância.