No aproveitar é que está o ganho

No dia mundial da água refletimos sobre o que cada um de nós pode fazer para diminuir a pegada hídrica. Catarina Barreiros é a fundadora do projeto "do Zero", que promove a adoção de um estilo de vida com o menor impacto ecológico possível. Entrevistada pela Antena1, Catarina Barreiros fala como mudar alguns hábitos em casa para diminuir o consumo de água.