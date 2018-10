Partilhar o artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia Imprimir o artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia Enviar por email o artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia Aumentar a fonte do artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia Diminuir a fonte do artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia Ouvir o artigo No arquipélago da Madeira há 16 mil doentes à espera de cirurgia