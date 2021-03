"No fio da Pandemia". Os desafios inéditos impostos à indústria do têxtil e do vestuário

Um ano depois do primeiro confinamento as empresas do setor têxtil e vestuário enfrentam desafios inéditos.

E se numa primeira fase a produção de máscaras e equipamentos de proteção individual permitiu que as fábricas mantivessem a produção, nesta altura os números desses equipamentos já não são representativos.