"No Fio da Pandemia". Reportagem da RTP distinguida com prémio "Jornalismo que Marca"

A reportagem é de Paula Martinho da Silva, com imagem de Pedro Miguel Gomes e edição de Marcelo Sá Carvalho. Foi emitida no Programa Linha da Frente e aborda a maior transformação de sempre que a industria têxtil e do vestuário enfrenta. O prémio foi atribuído pela Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca.