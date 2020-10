No Porto abre sábado exposição inédita de Siza Vieira em Portugal

Foto: José Coelho - Lusa

A Fundação Marques da Silva, no Porto, abre as portas à cidade, no sábado, com a inauguração das exposições "Siza - Inédito e Desconhecido" e "Mais que arquitetura", iniciando assim atividades regulares de divulgação da cultura arquitetónica e urbana.