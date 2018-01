Noite de fim de Ano sem mortos

A noite de passagem de ano passou-se de forma tranquila sob controlo apertado da GNR, sobretudo para evitar condução sob o efeito do álcool, confirmou o tenente Celso Pereira à RTP, esta manhã.



No último dia do ano registaram-se nas estradas 144 acidentes, dos quais resultaram um morto, quatro feridos graves e 61 feridos leves.



Segundo dados avançados à agência Lusa pelo major Paulo Gomes do Comando Geral da GNR, uma pessoa morreu nas estradas portuguesas fiscalizadas pela Guarda no terceiro dia da operação "Ano Novo" que, no total dos três primeiros dias, registou três mortos e cinco feridos graves.



Em comparação com o mesmo período do ano anterior, nos três dias de operação "Ano Novo" houve mais 20 acidentes, mais 61 feridos leves, mas menos dois mortos e menos dois feridos graves.



Quanto à restante fiscalização rodoviária nos três primeiros dias da operação, a GNR deteve 83 condutores por excesso de álcool e detetou 1.458 condutores em excesso de velocidade. Houve ainda 141 infrações por falta de cintos de segurança ou sistemas de retenção e 140 condutores foram multados por uso indevido do telemóvel.



Segundo a mesma fonte do Comando Geral, a GNR estima ter ao final da manhã um balanço das operações desencadeadas durante a madrugada de hoje, o primeiro dia de 2018, sendo que as ações incidiram em especial na condução sob efeito do álcool.