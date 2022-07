Noites mais húmidas favorecem trabalho dos bombeiros

O incêndio no Fundão, no distrito de Castelo Branco, é o que nesta altura mobiliza mais meios, com mais de 400 bombeiros e mais de 100 viaturas. Também no distrito de Vila Real há três incêndios ativos, Vila Pouca de Aguiar, Murça e Chaves.







Devido ao aumento da humidade do ar, os trabalhos no terreno estão agora mais favoráveis, como relata o comandante da Proteção Civil, Alberto Fernandes.