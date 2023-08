Nome de Rui Valério para Patriarca de Lisboa não foi "uma surpresa"

Rui Valério é o novo Patriarca de Lisboa e, segundo o comentador da RTP António Marujo, já era um nome que "vinha a ser falado" nas últimas semanas. O sucessor de D. Manuel Clemente "não é uma pessoa mediática" mas tem "experiência de uma perspetiva missionária" na linha do que o para Francisco tem proposto para a Igreja Católica.

A nomeação de Rui Valério "é uma meia surpresa, uma vez que o nome dele vinha a ser falado desde há algumas semanas".



"É uma surpresa sempre porque o processo é mantido" em segredo, explicou António Marujo, que acredita que esta é uma questão que terá de ser revista, porque "os católicos que se sentem parte de uma Igreja" tem vontade de participar no "processo de escolha".



"Quanto mais participado for um processo de escolha, mais envolvidas as pessoas se sentem", acrescentou em entrevista à RTP. "Estamos em tempos em que essa prática tem de mudar".