Normalizada circulação no IC19 após dois acidentes no sentido Sintra-Lisboa

A circulação de trânsito no Itinerário Complementar (IC) 19 no sentido Sintra-Lisboa encontra-se normalizada desde as 18:20, após ter estado condicionada durante cerca de duas horas devido a dois acidentes, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).