Normas de segurança em Tires foram cumpridas diz diretor do aeródromo

O director do aeródromo, Miguel Sanches, garante que são cumoridos "todos os requisitos" de segurança da aviação civil, nomeadamente em segurança operacional, o que justifica a licença operacional atribuída.



Miguel Sanches não se pronuncia sobre a queda da aeronave, ontem ao início da tarde e aguarda "com serenidade" as conclusões dos peritos do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes com Aeronaves, que lidera a investigação.



Os meios de socorro do aeródromo de Tires foram mobilizados para o local da queda da avioneta, forçando o encerramento do aeródromo durante duas horas, mas Miguel Sanches minimizou o impacto sobre a actividade do aeródromo.