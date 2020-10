Norte pode atingir sete mil novos casos diários de Covid-19 na próxima semana

As contas foram feitas pelos especialistas do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com base no atual ritmo de crescimento de contágios. A cada cinco dias, o aumento do número de infeções na região Norte é de 40%. Por isso, Milton Severo, responsável pelas projeções, argumenta que já na próxima semana, aquele território deve registar sete mil novos casos, por dia.