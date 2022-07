NOS Alive regressa após paragem de dois anos

Esta será a 14.ª edição do festival de música, que se estenderá até sábado com 165 atuações, repartidas por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica ou o palco maior, com os cabeças de cartaz.



Esta semana, o promotor Álvaro Covões contou à agência Lusa que nos quatro dias do festival são esperadas 210.000 pessoas, de 98 nacionalidades. Os bilhetes para sexta-feira e sábado já estão esgotados.



Hoje, pelo festival vão passar nomes como a fadista Cuca Roseta, o músico Eu.Clides, os Modest Mouse e os Fontaines DC. No palco maior do Alive estarão a cantora brasileira Mallu Magalhães, os britânicos Jungle, os norte-americanos The War on Drugs e The Strokes - todos de regresso a palcos portugueses.