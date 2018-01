Nós Lá Fora

Foto: Miguel Baptista - DR

Os três integraram a seleção portuguesa que se qualificou no passado fim de semana para o play-off de acesso ao mundial.



Portugal deixou pelo caminho um dos colossos do andebol, a Polónia.



Miguel Baptista tem 22 anos, começou no andebol em Muge no ribatejo, jogou no Clube de Andebol de Salvaterra e abriram-se as portas das seleções nacionais.







Foi para o Centro de Alto Rendimento de Resende e passou a representar o Futebol Clube do Porto.



Na época passada foi emprestado pelo Futebol Clube do Porto à Associação Artística de Avanca, hoje joga no Chartres de França mas mantém a ligação aos portistas.



Quanto ao futuro, Miguel Baptista admite regressar ao Futebol Clube do Porto mas está fascinado com a envolvente do andebol em terras francesas.



Pavilhões cheios, competição equilibrada, onde o último pode vencer o primeiro classificado.