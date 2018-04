Nós Lá Fora

Foto: Pedro Chambell - DR

Na final da Taça de França no passado fim de semana, Pedro Chambell foi considerado o melhor jogador e, obviamente, também o melhor guarda-redes.



O Saint Omer está a dois ponto do líder do campeonato e o objetivo passa agora para a conquista do título.



Filho de António Chambell, guarda-redes que esteve nos Jogos Olímpicos de Barcelona, foi duas vezes campeão do mundo e uma campeão europeu e ganhou também a Taça das Taças ao serviço do Sporting, foi natural para Pedro Chambell começar a patinar aos dois anos e escolher a baliza como o seu destino.



Pedro Chambell formou-se e chegou à equipa principal da Física de Torres de Vedras, representou durante uma época o Sporting e partiu depois para França à conquista de novos desafios e também de títulos.



Quanto ao futuro, o contrato termina no final da época e tudo está em aberto, renovar pelo Saint Omer, aceitar novos desafios e um dia regressar ao hóquei em patins português.