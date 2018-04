Nova ala pediátrica do São João estará pronta em dois anos

RTP18 Abr, 2018, 10:46 / atualizado em 18 Abr, 2018, 11:13 | País

Numa resposta ao deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, o ministro da Saúde disse que o lançamento do concurso para projeto e obra da ala pediátrica daquele hospital do Porto será feito este ano.

"Teremos, no máximo, em dois anos e pouco as crianças a ser tratadas condignamente no novo espaço", afirmou o ministro Adalberto Campos Fernandes na comissão parlamentar de Saúde, lembrando que, entretanto, é necessário "melhorar a situação transitória" em que estão acolhidas as crianças.

O Governo admitiu a possibilidade de o atendimento ser feito em outros hospitais durante os próximos dois anos.

O Bloco de Esquerda tinha interpelado o ministro, exigindo respostas concretas sobre quando começarão as obras da nova ala pediátrica do hospital de São João, no Porto.

Campos Fernandes lembrou que "não foi este Governo nem este primeiro-ministro que, duas vezes, foi a São João lançar pedras ou placas", numa referência ao anterior executivo.

Já numa audição parlamentar na semana passada, o ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha referido que este Governo não faria lançamento de primeiras pedras sem um respetivo financiamento e planeamento, aludindo ao que fez o executivo de Pedro Passos Coelho.“Jorge Jesus do Governo” e o sacudir de responsabilidades

O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite chamou hoje ao ministro da Saúde "o Jorge Jesus do Governo", recordando quando este era treinador do Benfica e "quase" ganhava o campeonato.



"Está tudo para acontecer, mas nada acontece: faltam médicos e enfermeiros, estão quase contratados; défice de camas de cuidados continuados, estão quase disponíveis; os prémios para reduzir listas de espera, estão quase", afirmou o deputado na comissão parlamentar da Saúde, criticando o que chamou de "má gestão" do setor, a qual atribuiu ao ministro que o tutela.



O deputado contestou ainda a prestação do ministro das Finanças, Mário Centeno, que na semana passada esteve no parlamento a ser ouvido sobre o setor da Saúde, lamentando que este tenha deixado muito por dizer, nomeadamente sobre a ala pediátrica no Hospital do São João, no Porto, e as obras há muito reclamadas.



O ministro da Saúde afirmou que "a pior coisa que pode haver numa equipa, seja ela desportiva ou política, é um treinador sem ideias, sem estratégias, sem capacidade de liderança e cada jogador a jogar para o seu lado".



E na mesma linha do discurso de Ricardo Batista Leite, o ministro da Saúde referiu que este está "quase, quase a fazer uma oposição decente, construtiva, baseada em factos".



Recorrendo mais uma vez à linguagem futebolística, o ministro acusou a oposição: "Passa a bola, não passa o homem"."Nunca usarei a situação de crianças ou de doentes para fazer demagogia política. O que farei é assumir a responsabilidade de executar e de fazer", afirmou Adalberto Campos Fernandes na comissão parlamentar de Saúde, em resposta ao deputado do PSD Ricardo Batista Leite.

Para o ministro da Saúde, em relação aos problemas da ala pediátrica do São João, no Porto, o atual Governo "está a resolver o problema" que o anterior executivo não resolveu.

"O topete com que o senhor deputado é capaz de pegar no exemplo da ala pediátrica para fazer de conta que esteve ausente do país nos últimos anos", disse Campos Fernandes, dirigindo-se ao deputado social-democrata, recordando que a nova ala do São João é uma questão que se arrasta há uma década.

O ministro referiu-se à situação do São João como estando "cheia de incidências e talvez de ilegalidades". O Governo já pediu a intervenção da Inspeção-geral das Atividades em Saúde (IGAS) para esclarecer se a situação das crianças seguidas no São João podia ter sido evitada.



Para Adalberto Campos Fernandes, é "um exercício de absoluta desonestidade intelectual política" por parte do PSD usar a situação da ala pediátrica do São João como se o assunto tivesse "nascido ontem".

A falta de condições de atendimento e tratamento de crianças com doenças oncológicas foi denunciada na semana passada por pais de crianças doentes que são atendidas em ambulatório e também na unidade do 'Joãozinho', para onde são encaminhadas quando têm de ser internadas no Centro Hospitalar de São João.

