Nova baixa no SEF

Demitiu-se o coordenador do Gabinete de Inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. João Ataíde abandonou o cargo na sequência das declarações do ministro da Administração Interna no Parlamento. Eduardo Cabrita revelou que, cinco dias depois do homicídio do cidadão ucraniano, João Ataíde assinou um relatório onde estava escrito que o visionamento das imagens de segurança não mostrava "qualquer indício de agressões e maus tratos".