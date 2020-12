Nova estirpe do coronavírus responsável por 18 casos na Madeira

Na Madeira já foram confirmados 18 casos da nova estirpe do Sars-Cov-2. A mutação foi sobretudo detetada em madeirenses que vivem no Reino Unido e que chegaram à Madeira de avião. Um dos viajantes com a nova estirpe, no entanto, chegou de Lisboa.