Nova etapa da vacinação contra a covid-19 começa esta segunda-feira

Na segunda metade de agosto, o índice RT já estava acima de um. A média das novas infeções já supera as duas mil e 600 por dia.A experiência do passado deixa adivinhar que com a chegada do outono, o regresso à escola e ao trabalho, o número de contágios vai subir.Mas no entender do epidemiologista Manuel Carmo Gomes a situação só pode tornar-se preocupante e levar mais gente ao Serviço Nacional de Saúde se aparecer uma nova subvariante.Para já não há motivos para grandes receios graças à vacinação e ao facto de 70 por cento da população já ter sido infectada, o que deixa os portugueses mais protegidos.O epidemiologista aconselha à vacinação que arranca na próxima semana:O plano de vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal para os próximos meses é apresentado hoje às três da tarde pela Direção Geral de Saúde.