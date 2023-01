Nova geração de médicos apela à reforma do SNS

Face à tendência crescente do aumento do número de saídas, os médicos internos olham com apreensão para o estado atual do serviço público de saúde e não descartam a possibilidade de exercer no privado.



A geração mais nova apela a uma reforma do Serviço Nacional de Saúde e garante que também quer fazer parte da solução.