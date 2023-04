Nova greve por distritos. Se os "professores baixarem os braços, o Governo não vai ceder rigorosamente nada"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os professores voltam amanhã aos protestos. As aulas do terceiro período começam com mais uma greve por distritos. O secretário-geral da Fenfrof, Mário Nogueira, garante quer os docentes "não vão baixar os braços".