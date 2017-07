Nova lei contra discriminação racial "falha na forma e no conteúdo"

Carlos Santos Neves - RTP 08 Jul, 2017, 11:23 / atualizado em 08 Jul, 2017, 11:31 | País

“O Alto-comissário para as Migrações e o Governo perderam a oportunidade de ir mais longe nestas alterações agora introduzidas e, de facto, falharam na forma e no conteúdo”, reage, em comunicado, a SOS Racismo, que continua a reclamar “maior eficácia na luta contra o racismo e melhor proteção das vítimas”.



Em causa está uma peça legislativa à qual faltou discussão pública “fora dos circuitos institucionais”, no entender da associação. Vítimas e movimento social acabaram por ser marginalizados, segundo a SOS Racismo.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial fica de ora em diante mandatada para gerir processos de contraordenação.



Por outro lado, prossegue a estrutura, o diploma “contraordenacional” aprovado na sexta-feira pelo Parlamento carece de “normas eficazes na aplicação da lei”, assim como de “efetivação da sua aplicação às práticas de discriminação racial”.



A SOS Racismo sublinha que a contraordenação recai sobre um “ilícito penal secundário”, de “natureza administrativa, ou técnica ou organizacional em contraponto ao ilícito criminal”. E reprova o “reforço dos poderes da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial”, que “passa a ser um autêntico Conselho de Ministros”.



“A alteração legislativa no entanto aprovada não corresponde um avanço legislativo e político exigível, na medida em que, no essencial mantém o quadro jurídico vigente, não introduzindo à atual legislação contraordenacional nem normas eficazes na aplicação da lei nem à efetivação da sua aplicação às práticas de discriminação racial”, lê-se na nota da SOS Racismo.

Lei aprovada por maioria



A proposta de lei do Governo criticada pela SOS Racismo teve aprovação parlamentar na sexta-feira. PSD e CDS-PP abstiveram-se. O diploma tem por objetivo o combate à discriminação em função da ascendência ou território de origem, fatores que se somam à proibição de discriminação em função de raça, cor, nacionalidade e origem étnica.Portugal figura entre os 177 países que ratificaram a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.





O texto vem, com efeito, reforçar a esfera de poderes da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), que fica de ora em diante mandatada para gerir processos de contraordenação, determinando coimas e sanções acessórias.



Por sua vez, o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que tutela a CICDR, assume a coordenação de ações nos domínios da prevenção, da fiscalização e da repressão de atos considerados discriminatórios.



Por via desta nova peça legislativa, partes em conflito podem procurar uma solução através de “um procedimento de mediação a seu pedido ou por impulso” da CICDR, “com o consentimento do/a infrator/a e da vítima ou seus representantes legais”.

“Contrariar a dispersão legislativa”

Discriminação múltipla e discriminação por associação são dois conceitos introduzidos pela nova legislação: o primeiro diz respeito, a título de exemplo, a pessoas discriminadas pela nacionalidade e pela cor; o segundo refere-se à discriminação de alguém conotado com outra pessoa discriminada.



O Executivo sustenta, no diploma, ser necessário “contraria a dispersão legislativa que se tem vindo a acentuar neste contexto e ajustar o regime às orientações mais recentes de política pública nacional, europeia e internacional, de forma a permitir um combate mais eficiente e efetivo ao fenómeno da discriminação”.



O texto comporta ainda um “reforço da intervenção na área do trabalho, estabelecendo-se mecanismos de cooperação estreita entre a ACM e a Autoridade para as Condições do Trabalho”.



c/ Lusa