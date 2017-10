Nova lei de estrangeiros leva a autorizações de residência a cadastrados

RTP10 Out, 2017, 11:26 / atualizado em 10 Out, 2017, 11:33 | País

De acordo com o DN, as alterações à Lei de Estrangeiros, datada de agosto e aprovada por PS, PCP e BE, fizeram com que não fosse possível a expulsão de criminosos que demonstrem ter ligações familiares em Portugal. Foram assim revogados alguns processos de expulsão, em que a essa sanção acessória era aplicada.



No entanto, a permanência no país destes condenados não poderia ser legalizada, uma vez que a mesma Lei de Estrangeiros não permite a concessão destes vistos a estrangeiros com antecedentes criminais com penas superiores a um ano.

De acordo com o jornal, a solução encontrada, com aval do Ministério da Administração Interna, foi a de recorrer a um regime excecional que permite que seja concedida “autorização de residência temporária a cidadãos estrangeiros que não preencham os requisitos exigidos na presente lei (…) por razões humanitárias.



O SEF não adiantou ao Diário de Notícias um número de casos que prefiguram esta exceção, mas o jornal cita fontes que estão a acompanhar estes processos para dizer que serão duas dezenas de casos.



O SEF tinha dado parecer negativo à alteração legislativa chamando a atenção para as contradições que traria. Um parecer que frisava que as sanções de expulsão determinadas pelo tribunal estão em causa condenações por crimes graves, quase sempre de forma reincidente, como homicídios, roubos violentos e tráfico de droga, adianta o DN.



Na legislação revogada, tal como na nova, não podem ser expulsos estrangeiros que "tenham nascido em território português e aqui residam habitualmente; tenham a cargo filhos menores, sobre os quais exerçam responsabilidades parentais e assegurem sustento e educação; se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 anos e aqui residam".



No entanto, enquanto a anterior lei impunha como exceção casos de "atentado à segurança nacional ou à ordem pública, cuja presença ou atividades no País constituam ameaça aos interesses ou à dignidade do Estado Português ou dos seus nacionais; e em relação ao qual existam sérias razões para crer que cometeu atos criminosos graves ou que tenciona cometer atos dessa natureza, designadamente no território da União Europeia", com a alteração aprovada pelo PS, PCP e BE, apenas pode haver expulsão "em caso de suspeita fundada da prática de crimes de terrorismo, sabotagem ou atentado à segurança nacional ou de condenação pela prática de tais crimes", adianta o jornal.



Em 2016, o SEF terá expulsado 369 estrangeiros, 121 dos quais ordenados judicialmente. Não há estatísticas sobre quantos destes tinham responsabilidades familiares.



O parecer do SEF sobre as alterações chamava a atenção para a questão do poder paternal ser “meramente aparente” e que o criminoso se aproveitaria deste facto para ficar protegido contra a expulsão.