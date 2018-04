Passa a ser possível mudar de nome e de género aos 16 anos com a autorização dos pais.



E sem a necessidade de um relatório clínico.



A lei foi aprovada com votos a favor de PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes e o voto da deputada Teresa Leal Coelho, e a abstenção do PCP e os votos contra do CDS e do PSD.