Foto: Luís Forra - Lusa

O ministro da Administração Interna explica que o país tem vindo a reduzir a criminalidade violenta e grave. José Luís Carneiro refere que é importante apostar na prevenção.



De acordo com relatório anual de Segurança Interna, as ocorrências relacionadas com delinquência juvenil aumentaram 51 por cento no ano passado, representando mais de 1.700 casos.



O valor mais elevado dos últimos sete anos.