Nova plataforma monitoriza dados meteorológicos da Grande Lisboa

A sessão de apresentação desta fase do projeto CLIMA.AML - Rede de Monitorização e de Alerta Meteorológico Metropolitano esteve inicialmente marcada para 19 de abril, mas foi adiada por ter sido decretado nesse dia luto nacional pela morte da atriz Eunice Muñoz.A rede da AML pretende conhecer os padrões associados às alterações climáticas na região e o seu impacto nas comunidades, funcionando em complementaridade com a rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Fazem parte da AML os municípios de Almada, Alcochete, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras, Odivelas, Palmela, Mafra, Moita, Montijo, Seixal, Sintra, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira.