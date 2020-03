Nova plataforma vai caracterizar estado da saúde de 57 municípios

"Este indicador vai-nos permitir perceber quais são os maiores problemas de saúde num determinado conjunto populacional, de forma a podermos orientar as políticas públicas para irmos corrigindo esses resultados menos positivos", adiantou à Lusa o presidente da rede de municípios, Joaquim Santos, que também é autarca na Câmara do Seixal (CDU), no distrito de Setúbal.

O projeto, designado Atlas da Saúde, começa a ser desenvolvido a partir de hoje por uma equipa de investigação do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, estimando-se que esteja `online` daqui a dois anos.

Segundo o autarca, a nova plataforma vai permitir detetar, por exemplo, se num determinado concelho há um índice de obesidade infantil muito elevado, levando a autarquia a implementar medidas para melhorar e prevenir estes resultados.

"Nesse caso, há que fazer um trabalho junto das famílias, das escolas, das cantinas e da educação das crianças para que possam comer de forma correta e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades físicas e desportivas para que possamos reduzir esse nível de obesidade", explicou.

Além deste mapeamento, vai possibilitar também a "monitorização" do trabalho desenvolvido, porque vai ser "atualizada periodicamente".

De acordo com o autarca, a primeira fase do projeto passa pela identificação, recolha e análise de dados, enquanto a segunda fase já englobará a "construção e aplicação de um índice multidimensional da saúde com capacidade para avaliar a saúde da população".

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é composta por 57 autarquias, localizadas de norte a sul do país, com cerca de quatro milhões de habitantes, pelo que a metodologia criada também terá em conta as especificidades de cada território.

"Temos grandes municípios como Lisboa e pequenos como Barrancos [distrito de Beja] e para cada um será feito um trabalho que não é igual. Vamos ter uma abordagem específica para um grupo de municípios em termos da sua dimensão populacional e do contexto em que está inserido", avançou Joaquim Santos.

Neste projeto, serão investidos cerca de 100 mil euros suportados pelos municípios, apesar de o presidente ter a expectativa de que "algures no caminho surja o apoio do Estado", até porque o trabalho elaborado "vai ser muito importante não só para os territórios, mas também para o Serviço Nacional de Saúde".

"Este projeto vai aliviar muito o que é o tratamento da doença e todos os custos que estão inerentes porque vamos conseguir trabalhar na prevenção da doença. Hoje fala-se tanto na transferência de competências em que querem que as câmaras façam a gestão dos centros de saúde. Nós achamos que as câmaras não devem ser uns `faxineiros` do Ministério de Saúde, mas podem fazer um trabalho junto da comunidade de apoio aos centros de saúde e hospitais, defendeu.

O Atlas da Saúde foi apresentado esta manhã na Sala do Senado, na Assembleia da República.