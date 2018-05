Partilhar o artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato Imprimir o artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato Enviar por email o artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato Aumentar a fonte do artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato Diminuir a fonte do artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato Ouvir o artigo Nova proposta do Governo pode levar a acordo com trabalhadores da Saúde diz Sindicato