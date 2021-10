Nova Roda Gigante vai chegar ao Parque da Bela Vista durante o Rock in Rio

Durante o festival vai ser instalada uma nova roda gigante na cidade do Rock.





O novo equipamento vai ter 24 cabines, com temáticas diferentes todas relacionadas com a música. Estão previstas várias surpresas e andar na roda vai dar direito a prémios. O piloto António Félix da Costa vai estar a receber os visitantes, com música.



Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, apresenta esta novidade da próxima edição, que vai decorrer no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.