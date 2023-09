O presidente da Câmara do Porto diz que vai ter de avançar uma segunda sala de chuto na cidade. Ao que tudo indica vai nascer no Cerco, ao lado do centro de saúde.

Rui Moreira diz que as negociações com o Ministério da Saúde vão avançar já nesse sentido face aos bons resultados da primeira experiência.



Mas o autarca deixa um aviso: queiram ou não, os municípios vizinhos vão ter de se juntar ao projeto para travar a corrente migratória do consumo.