Nova secretária de Estado da Defesa especialista em política externa e Médio Oriente

Lusa16 Out, 2018, 10:13 | País

Ana Isabel Pinto, escolhida para secretária de Estado pelo novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, nasceu em Lisboa, em dezembro de 1978, e é doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.

Mestre em História das Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL) e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade NOVA de Lisboa, a nova secretária de Estado da Defesa é professora auxiliar no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH).

Ana Isabel Pinto é investigadora, membro do Conselho Executivo do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA) e investigadora Associada do Instituto da Defesa Nacional (IDN).

Entre outras atividades profissionais, Ana Pinto desempenhou funções de consultora de investigação para a Organização das Nações Unidas, no Projeto Aliança das Civilizações (2008-2010), foi assessora para as relações internacionais do ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira no primeiro Governo liderado por José Sócrates.