Nova tentativa para desencalhar cargueiro na foz do Tejo na manhã de terça-feira

12 Mar, 2018

"Continuam a fazer trabalhos a bordo e estão a aguardar a chegada, a qualquer momento, do helicóptero com equipamento pesado para ser lá colocado", explicou o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

Um helicóptero EH-101 `Merlin` transportou, durante a manhã, para o cargueiro encalhado desde terça-feira junto ao Bugio seis elementos da empresa contratada para resgatar o navio e quatro tripulantes, devendo voltar ao "Betanzos" com material necessário para preparar a operação de reboque da embarcação.

"Hoje está fora de questão, mas continuam os preparativos e, em princípio, vamos tentar ter as coisas em condições para amanhã se iniciar as manobras ao final da manhã", afirmou o também porta-voz da Marinha.

Segundo Fernando Pereira da Fonseca, a estrutura do cargueiro de bandeira espanhola não foi afetada pelo mau tempo, uma vez que "o navio é robusto, até porque faz as rotas do norte da Europa e, às vezes, apanha gelo e a estrutura está reforçada".

"Neste momento [o navio] rodou e está aproado à ondulação, o que é bom. Faz menos resistência e a ondulação bate na parte mais resistente", salientou o comandante.

Uma nota à comunicação social da Autoridade Marítima Nacional confirmou hoje que estão "a decorrer os preparativos para receber o cabo de reboque a bordo do navio e a ser definidos os pontos onde o cabo será fixado no navio".

O comunicado referiu ainda que será "embarcado material por via aérea, necessário para as operações desencalhe do navio" e que "as tentativas de desencalhe do navio começarão logo que todas as condições estejam reunidas".

A nova tentativa para desencalhar o cargueiro, após pelo menos três sem sucesso na semana passada, será efetuada com o recurso a um rebocador de grande dimensão que chegou na quinta-feira de Gibraltar.

A tentativa de rebocar o navio deverá ocorrer pela preia-mar de terça-feira, por volta das 12:00, altura em que a maré poderá ajudar a desencalhar o cargueiro, admitindo-se que a melhoria das condições do mar até quinta-feira pode ser "uma boa janela" de oportunidade para retirar a embarcação da foz do Tejo.

O "Betanzos", com 10 tripulantes a bordo, encalhou na madrugada de terça-feira, cerca das 01:00, à saída da barra de Lisboa, após uma falha total de energia e da tentativa de fundear.

A bordo do navio estão 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos, mas segundo o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, na ausência de danos estruturais, o risco de derrame é baixo.

Na quinta-feira, como medida de precaução devido ao mau tempo, dez tripulantes e quatro elementos técnicos foram resgatados do navio pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa.