Nova variante a circular em Portugal é ameaça à propagação do vírus

Uma das possíveis ameaças à propagação do vírus em Portugal é a nova variante, mais contagiosa, que alguns especialistas acreditam que já circula na comunidade. O investigador João Paulo Gomes, do Instituto de Saúde Ricardo Jorge, estabelece as diferenças entre a estirpe detetada inicialmente no Reino Unido e a variante encontrada em Portugal logo no início da pandemia.