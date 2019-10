Novas brigadas para investigar a violência doméstica

Novas secções especializadas no Ministério Público vão juntar magistrados da investigação criminal com colegas ligados a casos de família e menores.



As novas equipas tentarão investigar e combater mais eficazmente a violência doméstica mas também proteger as crianças e os adolescentes tantas vezes vítimas dos conflitos entre os pais.



Essas equipas especializadas devem entrar em funcionamento a partir do próximo mês de janeiro. No Porto, em Matosinhos, Lisboa e Seixal, como especifica o Jornal de Notícias na edição este sábado, uma notícia lida em detalhe pela jornalista Natércia Simões.



A ideia é juntar e melhorar a articulação na investigação.



A apresentação das novas secções foi feita pelo Procuradora-Geral da República, em nota divulgada no seu portal na sexta-feira à noite.



A proposta do novo modelo já tinha sido levada pela procuradora Lucília Gago à reunião de terça-feira passada do Conselho Superior do Ministério Público.



As quatro novas secções vão funcionar no âmbito das secções distritais de investigação e ação penal do Porto e Lisboa “a título experimental”.