Novas buscas na prisão de Paços. Mais seringas e estupefacientes apreendidos

Alexandre Brito - RTP26 Fev, 2019, 09:58 / atualizado em 26 Fev, 2019, 10:02 | País

As buscas foram realizadas no final do dia de ontem, logo após o encerramento geral da prisão, "a diversos espaços celulares do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira".







No comunicado enviado às redações, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informa que foram apreendidos "8 telemóveis, 6 seringas, 2 gramas de uma substância que se presume ser estupefaciente, 1 recipiente com fruta fermentada, uma arma branca de fabrico artesanal e alguns produtos alimentares cuja posse não é permitida nas celas, bem como de alguns equipamentos elétricos autorizados (como televisões e playstation) mas que apresentavam quebra dos selos de segurança".







Esta nova busca, "coordenada pela Direção de Serviços de Segurança desta Direção Geral", está "inserida no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional".





Envolveu cerca de "cinquenta elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP), e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos".





A ação "decorreu sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e/ou criminal previstos na Lei".







Há cerca de 15 dias as autoridades tinham realizado um outra busca no mesmo estabelecimento prisional.







Na altura foram apreendidos 79 telemóveis, 20 ampolas de anabolizantes, 8 seringas, 1 balança de precisão, 1 passaporte, 2 pares de luvas de luta MMA, 6 plastrons, 1 alambique artesanal, 2 baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, diversos, 45 maços de tabaco, 6 caixas de tabaco avulso, 98g de uma substância que se presumia ser haxixe, 20 gramas de uma substância que se presumia ser heroína e 1 grama de uma substância que se presumia ser cocaína.