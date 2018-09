Novas denúncias de investiga ção ilegal dirigidas ao juiz Carlos Alexandre

A advogada do empresário, acusado de ser o testa de ferro de José Sócrates, defende que as provas recolhidas devem ser anuladas, assim como o despacho de acusação.



Paula Lourenço alega ainda que Carlos Santos Silva não teve acesso à totalidade dos documentos do processo e que haverá provas secretas.



A defesa do empresário acusa o Ministério Público, a Autoridade Tributária e o Juiz Carlos Alexandre de terem feito uma investigação oculta e ilegal durante anos, com o intuito de apanhar o antigo Primeiro-ministro.