Novas infecões por Covid-19 continuam a diminuir em Portugal

Destes, 72 por cento são da região de Lisboa e Vale do Tejo, o que equivale a 72 por cento do total nacional de novas infeções.



A doença provocou três mortes nas últimas 24 horas, todas na região de Lisboa, elevando o total de óbitos para 1.725.



Há neste momento 13.013 pessoas infetadas no país, menos 49 que no dia de ontem.



As autoridades de Saúde anunciaram que reabriram as juntas médicas para emissão de atestados multiuso de incapacidade.